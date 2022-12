Cristiano Ronaldo, Ounahi… Toutes les infos mercato du 17 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Deschamps à la tête d'un nouveau club ?

Avant d'être sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps a entraîné l'OM, l'AS Monaco ou encore la Juventus. Alors que son avenir à la tête des Bleus est incertain, certains le verraient bien revenir sur le banc d'un club. Est-ce alors dans les plans de Deschamps ? Ce samedi, pour L'Equipe , l'entourage du Bayonnais explique qu'il y aurait peu de chance de le revoir à la tête d'un club puisqu'il aimerait trop le poste de sélectionneur.



Le mercato s'emballe pour Ounahi

Auteur d'une Coupe du monde exceptionnelle avec le Maroc, Azzedine Ounahi ne devrait pas s'éterniser du côté d'Angers. En effet, de nombreux clubs sont tombés sous le charme du milieu offensif du SCO. Et à l'approche du mercato, ça s'emballe pour Ounahi. Président d'Angers, Saïd Chabane a expliqué pour RTL : « On a des offres pour Azzedine Ounahi » a expliqué le président du SCO d’Angers. « Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en Janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison ».



