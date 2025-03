Surprise, un nouveau «leader» annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

À seulement 19 ans, Désiré Doué est peu à peu en train de s’imposer au PSG. Le nouvel international français jouit de la confiance de Luis Enrique, qui lui donne de plus en plus de temps de jeu. L’ancien crack du Stade Rennais est en train de convaincre tout le monde par ses qualités techniques, mais aussi par son mental d’acier.

Le PSG a recruté une véritable pépite l’été dernier. Voulant mettre l’accent sur la jeunesse, la formation parisienne n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans. Le club de la capitale a notamment déboursé 60M€ pour mettre la main sur Désiré Doué. D’abord discret parce qu’il avait besoin de s’adapter, le phénomène de 19 ans est désormais en train de s’imposer au PSG, où il jouit de la confiance de Luis Enrique. Le nouvel international français surprend d’ailleurs pour son mental d’acier.

«Il est hermétique à toute pression»

« Avec les Doué, c’est le corps et l’esprit. Depuis toujours, c’est un leader d’équipe. Qu’importe le moment du match, il est hermétique à toute pression car, lorsqu’il entre sur le terrain, c’est pour jouer au foot. La chance qu’il a, selon moi, c’est la présence de Luis Enrique qui l’a vraiment bien amené » a d’abord expliqué Mathieu Le Scornet, ancien responsable de l’école de foot du Stade Rennais, interrogé par Le Parisien.

«Aujourd’hui, on ne parle plus de son âge ni de sa précocité»

« Dez (son surnom) a réussi à transférer son talent de catégorie en catégorie avec une mentalité hors pair. Aujourd’hui, on ne parle plus de son âge ni de sa précocité. On se dit juste qu’il est capable de te faire gagner comme à Liverpool » a ensuite ajouté Mathieu Le Scornet. Désiré Doué, auteur d’un doublé contre l’ASSE ce week-end, poursuit son ascension au PSG. À voir maintenant jusqu’où il ira. À suivre...