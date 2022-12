Mercato : Ça va bouger pour Messi, le PSG prépare une offre colossale

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Lionel Messi va bientôt prendre sa décision pour son avenir. De son côté, le club de la capitale aurait prévu de lui faire une proposition dans les prochaines semaines. Tout le monde en interne souhaiterait le voir rester au moins un an de plus.

« Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester. Est-ce que ça va se faire ? On va voir, il reste un match ». Présent vendredi sur le plateau de RMC , Nasser Al-Khelaïfi a accepté d’évoquer l’avenir de Lionel Messi au PSG.

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG avance bien dans le dossier des prolongations, dont celle de Lionel Messi. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’Argentin va devoir trancher pour son avenir. De son côté, le club de la capitale a prévu de passer à l’action.

Paris Saint-Germain will make their proposal to Lionel Messi in the next weeks. All the people into the club want Leo to stay and continue at least for one more year. 🔵🔴🇦🇷 #PSG Messi will decide in 2023, PSG will push after Inter Miami approaches (but nothing was agreed). pic.twitter.com/JSJe3G5Xlz