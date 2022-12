Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour Skriniar ?

Arnaud De Kanel

Ce n'est toujours pas terminé entre le PSG et Milan Skriniar. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale veut retenter sa chance prochainement pour le défenseur de l'Inter. De plus, Skriniar n'a toujours pas prolongé son contrat et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes en Italie.

L'Inter tremble pour Milan Skriniar. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG est toujours dans la course à sa signature et retentera sa chance dans les semaines à venir. Et voilà que le club italien serait pessimiste puisque les derniers signaux envoyés par Skriniar ne sont pas bons.

Skriniar reste muet

Comme le rapporte calciomercato.com , les dirigeants de l'Inter estiment avoir fait de leur maximum pour convaincre Skriniar. La dernière offre en date porterait sur une rémunération annuelle de 13M€ et elle ne sera pas revue à la hausse. Un rendez-vous était prévu entre les deux parties mais il a été reporté pour des raisons personnelles.

Le PSG déjà d'accord avec Skriniar ?