Mercato - PSG : Après Endrick, le Real Madrid veut plomber un coup à 100M€ de Campos

Le PSG et le Real Madrid ne se quittent plus. Après Endrick, les deux équipes se retrouvent dans le dossier Vitor Roque. Agé de 17 ans, l'attaquant de l'Athletico Paranaense pourrait rejoindre un club européen dès l'été 2023, mais les cadors européens veulent acter son arrivée le plus vite possible. Une énorme bataille a débuté en coulisses.

Le Real Madrid a remporté une première victoire sur le PSG. Le club espagnol est parvenu à rafler la mise dans le dossier Endrick. Un buteur, qui avait emerveillé les plus grandes équipes, notamment le PSG. Défait par le Real Madrid, Luis Campos aurait décidé de s'attaquer à un autre prodige du football brésilien, Vitor Roque.

Le PSG cible Vitor Roque

Agé de 17 ans, ce buteur de l'Athletico Paranaense est également annoncé comme le futur du football européen. Le PSG aurait accéléré dans ce dossier Vitor Roque et serait sur le point de transmettre une première offre selon Goal. Mais à en croire la presse brésilienne, le Real Madrid aurait débarqué.

Le Real Madrid débarque dans ce dossier