Mercato : Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ? La réponse

Remercié par Manchester United, Cristiano Ronaldo est aujourd’hui libre de tout. Recherchant un nouveau club, le quintuple Ballon d’Or s’entraîne en attendant dans les installations du Real Madrid. Peut-on alors imaginer un possible retour de CR7 sous le maillot merengue ? Des éléments de réponse ont été apportés concernant Cristiano Ronaldo et la Casa Blanca.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo anime le marché des transferts. Et pour cause… Aujourd’hui, le Portugais est un joueur libre, à la recherche d’un nouveau club. En effet, son contrat a été rompu par Manchester United et maintenant, il cherche à rebondir. Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé en Arabie Saoudite ou au Qatar, le voilà qu’il garde la forme, s’entraînant de son côté. Et pour cela, il le faut au sein des installations du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid ?

Alors que Cristiano Ronaldo retrouve donc un environnement qu’il connait très bien, certains s’imaginent le revoir avec le Real Madrid. Lors d’un live Twitch pour Relevo , Matteo Moretto a fait le point. Et dans un premier temps, le journaliste a assuré que Cristiano Ronaldo ne dirait pas non à un retour chez les Merengue si cela était possible.

Un dossier au point mort

Ainsi, si le Real Madrid venait à ouvrir la porte à un retour de Cristiano Ronaldo, l’affaire pourrait rapidement se boucler. Toutefois, comme l’a poursuivi Matteo Moretto, il n’y aurait rien à ce sujet actuellement.