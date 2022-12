Mercato : Un crack échappé au PSG, l’Espagne hallucine

Arthur Montagne

C’est désormais officiel, Endrick sera un joueur du Real Madrid à partir de l’été 2024. Un transfert bouclé pour environ 60M€, bonus compris, qui permet au club merengue de devancer la concurrence à commencer par celle du PSG. Et la presse espagnole s’enflamme totalement pour ce très joli coup réalisé par le Real Madrid.

Après Vinicius Junior et Rodrygo, le Real Madrid réalise encore un très coup au Brésil. Convoité par tous les plus grands clubs européens, Endrick va effectivement rejoindre le club merengue durant l'été 2024, date à laquelle le jeune attaquant de Palmeiras aura 18 ans. Le PSG ou encore Chelsea sont donc battus.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

Le Real Madrid domine la concurrence pour Endrick

Par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a officialisé la nouvelle : « Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille sont parvenus à un accord pour le joueur intègre le Real Madrid à sa majorité, en juillet 2024. Jusque-là, Endrick continuera sa formation avec Palmeiras. Le joueur se déplacera à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations du club ». Dans la foulée, Palmeiras a confirmé à son tour : « Palmeiras, le Real Madrid et les représentants de l'attaquant Endrick sont parvenus à un accord ce jeudi pour le transfert du joueur au club espagnol en juillet 2024, lorsqu'il aura 18 ans. Les termes et les montants de la transaction sont confidentiels ».

La presse espagnole s'enflamme