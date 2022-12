Mercato - Officiel : Le Real Madrid plombe le PSG sur un gros transfert

Thibault Morlain

A seulement 16 ans, Endrick était devenu l'objet de toutes les convoitisies sur le marché des transferts. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'attaquant de Palmeiras était annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea... Ils étaient tous à ses pieds. Mais voilà que ce jeudi, le feuilleton Endrick a connu son dénouement avec l'annonce de la signature du crack brésilien... au Real Madrid.

Ces dernières années, le Real Madrid s'est toujours empressé de sécuriser les signatures des plus grands cracks du Brésil. Ne voulant pas voir un « nouveau Neymar », Florentino Pérez n'a alors pas regardé à la dépense pour recruter notamment Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Reinier Jesus. Et voilà qu'un nouveau prodige avait tapé dans l'oeil du Real Madrid, mais pas seulement. A 16 ans, Endrick est annoncé comme la nouvelle perle du football brésilien. Affolant les records de précocité avec Palmeiras, il a vu les plus grands clubs européens se presser pour tenter de le recruter. Luis Campos et le PSG ont fait une offre, le FC Barcelone était intéressé, tout comme le Real Madrid donc. Et les Merengue peuvent désormais souffler, la signature d'Endrick est assurée puisque l'officialisation est tombée ce jeudi après-midi.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

Endrick va rejoindre le Real Madrid

C'est fait, Endrick est un nouveau joueur du Real Madrid. Le Brésilien ne débarquera toutefois qu'à partir de 2024, une fois qu'il sera majeur comme le veut la loi européenne. L'officialisation est donc tombée, le Real Madrid et Palmeiras se sont mis d'accord pour le transfert du crack brésilien. Les deux clubs ont d'ailleurs communiqué à propos de cette opération. Dans son communiqué pour Endrick, le Real Madrid a alors précisé : « Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille sont parvenus à un accord pour le joueur intègre le Real Madrid à sa majorité, en juillet 2024. Jusque-là, Endrick continuera sa formation avec Palmeiras. Le joueur se déplacera à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations du club ».



De son côté, Palmeiras a lui publié : « Palmeiras, le Real Madrid et les représentants de l'attaquant Endrick sont parvenus à un accord ce jeudi pour le transfert du joueur au club espagnol en juillet 2024, lorsqu'il aura 18 ans. Les termes et les montants de la transaction sont confidentiels ».

Un transfert à 35M€