Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr lâche d'énormes aveux sur son transfert

Amadou Diawara

Lors de l'été 2018, Vinicius Jr a quitté le Brésil et Flamengo pour rejoindre l'Europe du côté du Real Madrid. Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde avec la Seleção, l'attaquant de 22 ans est passé aux aveux, révélant notamment que ses premiers pas en Espagne avaient été difficiles.

Très performant du côté de Flamengo, Vinicius Junior a alerté le Real Madrid. A tel point que le club merengue a lâché environ 45M€ pour boucler son transfert à l'été 2018. Ancien coéquipier de Lucas Paqueta à Flamengo, Vinicius Jr a lâché d'énormes révélations sur son transfert vers le Real Madrid.

Coupe du Monde 2022 : Le coup de gueule de Vinicius Jr sur la polémique du Brésil https://t.co/RMWWwRg3q0 pic.twitter.com/E0knwy5dls — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

«Quand j'ai quitté Flamengo, je lui ai dit que nous allions vivre des choses bien plus grandes»

« Paqueta est un frère pour moi. Quand j'ai quitté Flamengo, je lui ai dit que nous allions vivre des choses bien plus grandes. Quand je suis arrivé ici (au Qatar) et que nous avons marqué dans le même match, j'étais très heureux. C'est un rêve devenu réalité pour nous. Nous avons travaillé dur pour vivre ce moment. Je ne peux pas en dire trop parce que je deviens émotif, alors je vais m'arrêter là (rires) » , a confié Vinicius Jr, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis parti à 18 ans au Real Madrid, c'est compliqué d'être loin de là où tu vis»