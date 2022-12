Transferts - PSG : Un nouvel échec se confirme pour Campos sur le mercato

Pierrick Levallet

Ciblé par le PSG ou encore Chelsea, Endrick a déjà l'Europe à ses pieds. À 16 ans, l'attaquant de Palmeiras est convoité par les plus grands clubs européens. Le jeune Brésilien devrait d'ailleurs s'engager avec le Real Madrid. Un accord total aurait été trouvé et le transfert semble se confirmer petit à petit.

Il vient à peine de faire ses débuts avec les pros qu’Endrick affole déjà le marché européen. Âgé de 16 ans, l’attaquant de Palmeiras est surnommé le « nouveau Neymar » au Brésil. Le crack brésilien pourrait être la nouvelle sensation du football de son pays. Le PSG s’était alors présenté pour le recruter. Mais Endrick devrait filer vers un autre club.

Endrick file au Real Madrid

Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano a annoncé un accord total entre Palmeiras et le Real Madrid pour le transfert d’Endrick. L’attaquant de 16 ans devrait rejoindre les Merengue une fois la majorité atteinte d’après le journaliste spécialiste du mercato. L’opération serait en train de se mettre en place. Et tout est en train de se confirmer.

Acuerdo Madrid-Palmeiras por Endrick.▪️40M€ fijos+20M€ variables. ▪️+10M€ entre impuestos y comisiones.▪️La voluntad del jugador, clave. ▪️El joven brasileño no llegaría a la plantilla del Madrid hasta el verano de 2024. @relevo @JorgeCPicon 🇧🇷⚪️ pic.twitter.com/nA7YzbYNjz — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 8, 2022

Endrick ne voulait que le Real Madrid