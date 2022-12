Mercato - PSG : Le feuilleton Endrick connaît enfin son épilogue

Thomas Bourseau

Endrick est la pépite brésilienne que les plus grosses pointures européennes s’arrache pour le mercato estival de 2024, y compris le PSG et Chelsea. Cependant, le Real Madrid serait sur le point de tout boucler d’après Fabrizio Romano.

Que ce soit le chargé des négocations de transfert qu’est Antero Henrique ou le conseiller football Luis Campos, les deux dirigeants du PSG en pincent pour Endrick. La sensation du football brésilien qui est appelé à succéder à Neymar d’après la presse auriverde figure dans les petits papiers du PSG comme son père Douglas l’a dernièrement fait savoir à Fabrizio Romano. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses ».

Accord total entre Endrick, Palmeiras et… le Real Madrid

Cependant, depuis quelque temps, le PSG se frotterait à Chelsea et surtout au Real Madrid pour s’attacher les services de l’attaquant de 16 ans de Palmeiras. Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano a lancé son fameux « Here We Go » concernant le transfert d’Endrick pour… le Real Madrid. À l’été 2024, soit au moment de sa majorité, le Brésilien quittera Palmeiras pour le Real Madrid selon le journaliste italien qui a révélé un accord verbal trouvé entre le joueur et le club merengue. Mais pas seulement. À en croire Romano, le Real Madrid aurait également trouvé un terrain d’entente avec Palmeiras pour le montant de l’opération.

Rien de signé, mais plus qu’une question de jours pour que le Real Madrid recrute Endrick