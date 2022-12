Mercato - PSG : La sortie retentissante d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le sujet Lionel Messi devrait bientôt devenir une priorité pour le PSG. Les responsables parisiens souhaitent prolonger son contrat et démarrer les discussions après la Coupe du monde. Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé les intentions de son club et affiché son optimisme dans ce dossier.

Le PSG a déjà bouclé une première prolongation. Selon L'Equipe, Marco Verratti a trouvé un accord avec son club pour étirer son bail jusqu'en 2026. La signature de l'Italien pourrait être la première d'une longue liste. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG souhaite sécuriser l'avenir de ses cadres. Sergio Ramos, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe sont concernés La direction devrait également se pencher sur le cas Lionel Messi.

Transferts : PSG, Guardiola... La mèche est vendue pour le mercato de Messi https://t.co/xWXDWo0U4V pic.twitter.com/PsurpQcvKn — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Le PSG veut prolonger Messi

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi devrait entamer des discussions au sujet de son avenir après le Mondial. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, Luis Campos devrait être en charge de ce dossier prioritaire pour le Qatar. Une grande responsabilité pour le Portugais, qui va devoir se méfier de la concurrence.

« Il est proche de rester plus longtemps à Paris »

Ces dernières semaines, Messi a été annoncé dans le viseur de l'Inter Miami, mais aussi du FC Barcelone. Toutefois, la tendance ne serait pas à un départ selon son biographe. « Il n'ira pas à l'Inter de Miami, pas encore, ça n'a pas de sens. Il est proche de rester plus longtemps à Paris » a confié le journaliste Guillem Balague dans un entretien à Metro.

« On va discuter après le Mondial »