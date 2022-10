Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Luis Campos s’active pour prolonger Lionel Messi !

Publié le 20 octobre 2022 à 14h00 - mis à jour le 20 octobre 2022 à 14h44

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat à l’issue de la saison 2022-2023, Lionel Messi a vu le PSG se mettre en ordre de marche pour tenter de le prolonger. Aux commandes de ce dossier, on retrouve l’incontournable Luis Campos, qui souhaite activement le conserver.

Libre de tout contrat à l’été 2021, Lionel Messi s’est engagé avec le PSG pour un contrat de deux saisons. Un bail qui terminera donc à l’issue de l’exercice 2022-2023. Mais pour Luis Campos, il est d’ores et déjà clair que le club souhaite poursuivre l’aventure avec la pépite argentine. Et pour cela, le Portugais est en ordre de marche. Selon nos informations, Luis Campos a pris les choses en main il y a déjà quelques semaines pour engager le PSG dans un processus de négociation avec la star aux six Ballons d’Or.

Mercato - PSG : Après Leo Messi, le prochain coup XXL à 0€ est identifié https://t.co/v0XvK0UgnY pic.twitter.com/y6ioj9fMjM — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

Campos pilote le dossier

Luis Campos mène les discussions avec Lionel Messi et ses représentants pour envisager un nouveau bail avec le PSG. Et si le dossier n’est qu’à ses débuts, les premières discussions ont concrètement démarré. Pour l’heure, il est beaucoup trop tôt pour savoir si Messi acceptera de rester et prolonger l’aventure parisienne. Selon nos sources, l’Argentin est dans une très bonne période de vie et se sent vraiment bien à Paris. Mais la Coupe du Monde est un événement très important à ses yeux. C’est même, à court terme, sa grande priorité. Il sait que ce Mondial est le dernier de sa carrière. Ce dernier grand objectif international retient toute son attention.

Discussions à venir sur la partie financière

Si Lionel Messi devrait prendre une décision ferme et définitive après la Coupe du Monde, le PSG met tout en place pour déjà se positionner très clairement. Luis Campos a lancé le mouvement, avec l’accord des dirigeants qataris pour pouvoir poursuivre sportivement avec Messi dans le projet. Restera à régler la question financière, car le club doit prendre en compte tous les paramètres (fair-play financier, masse salariale, beaucoup de joueurs prêtés susceptibles de revenir…). Avec un salaire de 30 millions d’euros par saison, l’Argentin fait partie du trio de tête avec Neymar et Mbappé. S’il accepte de poursuivre au PSG, Messi devra ensuite trouver un accord sur la partie financière avec les dirigeants qataris. Pour l’heure, Luis Campos s’occupe du premier étage de la fusée : le sportif.