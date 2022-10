Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos passe à l’action pour remplacer Kylian Mbappé

Publié le 20 octobre 2022 à 10h30

Attentif à la situation de João Félix à l’Atlético de Madrid, Luis Campos serait déjà passé à l’action. Selon la presse espagnole, le PSG est en contact avec l’entourage du Portugais en vue d’un transfert dès le mercato hivernal, et ce même si les Colchoneros voudraient le conserver au moins jusqu’à la fin de la saison.

Avec un Kylian Mbappé en plein doute sur son avenir et un Lionel Messi en fin de contrat, le PSG est obligé de se pencher sur la suite en pensant à toutes les éventualités possibles. Ainsi, l’arrivée d’un renfort XXL en attaque est envisagée par Luis Campos, qui a déjà identifié le profil idéal à ses yeux.

Dans le viseur de Campos, João Félix veut partir

Selon AS , le PSG fait partie des clubs intéressés par João Félix, au même titre que le Bayern Munich et Manchester United. L’international portugais traverse une période difficile et parvient avec difficulté à masquer son agacement, lui qui manque de temps de jeu sous les ordres de Diego Simeone. João Félix voudrait ainsi plier bagage, et le PSG serait passé à l’action.

Le PSG en contact avec le clan João Félix