Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé veut partir, le Qatar prépare un coup XXL avec une star

Publié le 20 octobre 2022 à 08h45

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques mois seulement après avoir prolongé son contrat, Kylian Mbappé envisagerait aujourd’hui de quitter le PSG, estimant que les promesses faites par la direction n’ont pas été tenues. Un départ majeur qui serait difficile à combler, mais Luis Campos aurait une idée en tête, souhaitant profiter de la situation difficile de João Félix à l’Atlético de Madrid.

Au cœur des rumeurs ces derniers jours, Kylian Mbappé a tenu à sortir du silence dimanche dernier après le Classique remporté face à l’OM. « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information », a notamment indiqué l’attaquant du PSG en zone mixte. Un transfert en janvier semble donc exclu pour Mbappé, mais qu’en sera-t-il en fin de saison ? D’autant que l’engagement du Bondynois court jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option.

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Kylian Mbappé a réagi à la polémique https://t.co/4LmI9GDXQ4 pic.twitter.com/euDeei1j7D — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Le dossier João Félix ouvert par Luis Campos

L’été prochain, Kylian Mbappé devrait à nouveau apparaître comme un acteur majeur du mercato, obligeant le PSG à se pencher sur sa succession. Et d’après la presse espagnole, un profil retiendrait l’attention des dirigeants parisiens, à savoir João Félix. En difficulté à l’Atlético de Madrid, l’international portugais pourrait quitter la capitale espagnole, et ce jeudi, le quotidien AS évoque à son tour la piste PSG pour l’ancien de Benfica.

En plus du PSG, le Bayern et Manchester sont là

Le PSG aurait déjà manifesté son intérêt pour s'attacher les services de João Félix, et Luis Campos n’est pas le seul à lorgner la pépite portugaise puisque le Bayern Munich et une formation anglaise, qui pourrait être Manchester United, sont prêts à participer aux enchères pour signer João Félix. Le début d’un nouveau feuilleton.