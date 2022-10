Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Lequel va partir l'été prochain ?

Publié le 20 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

Dans les prochains mois, le PSG va être invité à gérer de nombreux dossiers brûlants pour l'été prochain, à commencer par les situations de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le premier voit son contrat s'achever en fin de saison tandis que l'attaquant français aurait déjà envie de partir. Mais lequel des deux quitter le PSG ?

Au PSG, les rumeurs ne cessent jamais. Ainsi, malgré la prolongation de Kylian Mbappé en mai dernier, l'attaquant français souhaiterait déjà partir. Frustré par les promesses non tenues par sa direction, l'ancien Monégasque pourrait donc déjà réclamer son départ. Et ce n'est pas le seul dossier délicat à gérer par le club de la capitale. Et pour cause, le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain, et bien qu'il possède une option pour une saison supplémentaire, son avenir est encore incertain. Mais lequel des deux attaquants quittera le PSG en juin prochain ?

Mbappé dément les rumeurs... pour cet hiver

De son côté, Kylian Mbappé est sorti du silence dimanche soir après la victoire contre l'OM : « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout (...) Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content ici ». Autrement dit, un départ en janvier semble être exclu, mais qu'en sera-t-il en fin de saison ? Le feuilleton Mbappé n'est jamais terminé.

Messi enfin heureux au PSG