Foot - Mercato - PSG

Mercato : Campos craque, voilà la prochaine recrue du PSG

Publié le 20 octobre 2022 à 07h10

Arthur Montagne

Déjà très actif en vue du prochain mercato, Luis Campos prépare son prochain recrutement et a déjà identifié son prochain coup. En effet, selon nos informations, le conseiller sportif du PSG a craqué sur Antonio Silva, le jeune défenseur central de Benfica.

En coulisses, Luis Campos prépare déjà les futurs mercatos du PSG. Et il faudra probablement se tourner vers le Portugal et les protégés de Jorge Mendes afin de découvrir les prochains joueurs parisiens. En effet, les noms de Rafael Leao ou encore Manuel Ugarte circulent du côté de la capitale, tandis que Renato Sanches et Vitinha sont arrivés l'été dernier. Et ce n'est probablement pas terminé.

EXCLU @le10sport : Le PSG est à fond sur Antonio Silva (Benfica)▶️Première tentative cet été, Paris a essayé de l’inclure dans le deal pour Draxler▶️ Clause à 100 M€, il intéresse tous les grands d’Europe▶️ Paris va revenir à la charge rapidement https://t.co/z4RMGjIbWK — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 19, 2022

Campos craque pour Antonio Silva

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos a craqué pour le profil d'Antonio Silva. Il faut dire que le jeune défenseur de Benfica (18 ans) réalise un excellent début de saison et a donc tapé dans l'œil du conseiller sportif du PSG. Mais les Parisiens ne seront pas seuls dans ce dossier.

Une clause à 100M€ ?

Compte tenu de ses prestations, Antonio Silva est effectivement très suivi sur le marché. Selon nos informations, le Real Madrid et Manchester City sont également dans le coup pour le défenseur de Benfica dont le contrat court jusqu'en 2027 avec une clause libératoire estimée à 100M€.