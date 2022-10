Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi peut boucler un coup en or sur le marché

Publié le 20 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être le futur attaquant du PSG. À en croire certaines rumeurs circulant dans la presse, la piste chaude de Nasser Al-Khelaïfi de l’été 2017 figurerait dans le viseur du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, son départ ne serait pas exclu par les dirigeants de Chelsea.

En marge du mercato estival de 2017, alors que Patrick Kluivert quittait son poste de directeur de football et qu’Antero Henrique devenait le directeur sportif du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait une idée précise pour renforcer l’attaque du club de la capitale. Avant Neymar et Kylian Mbappé, le président du PSG voulait recruter Pierre-Emerick Aubameyang comme le principal intéressé l’a révélé à RMC Sport par le passé. « Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. S’il voulait me recruter ? Oui, exactement ».

Campos intéressé par le dossier Aubameyang ?

Se pourrait-il que le PSG revienne à la charge pour Pierre-Emerick Aubameyang à l’occasion du mercato estival de 2023 ? C’est une possibilité à en croire les informations de Foot Mercato divulguées dernièrement. D’après le média, un intérêt réciproque existerait entre le PSG et le clan Aubameyang et Chelsea serait même prêt à le laisser filer l’été prochain, à une année de l’expiration de son contrat chez les Blues .

Chelsea prêt à laisser filer le Gabonais

Et à en croire les informations de 90min , la tendance serait bel et bien à un départ de l’ancien capitaine d’Arsenal à la fin de la saison. Le PSG aurait donc une belle carte à jouer avec l’attaquant gabonais. Avec un attaquant fixe, Kylian Mbappé pourrait donc mettre derrière lui ce rôle de pivot qu’il apprécie guère.

