Mercato - PSG : Comment le Qatar a déçu Kylian Mbappé

Publié le 20 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

A en croire les derniers échos, Kylian Mbappé serait remonté contre la direction du PSG. La raison ? Les promesses non-tenues suite la prolongation de contrat du Français. Pour autant, le malaise entre le Qatar et Mbappé remonterait à un peu plus loin encore. Dès l'été 2021, un événement aurait déçu le natif de Bondy.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, les tensions seraient au maximum actuellement. On était pourtant loin de l'imaginer au moment de voir le natif de Bondy sur la pelouse du Parc des Princes en mai dernier pour officialiser sa prolongation. Les choses ont rapidement évolué et le malaise énorme entre Mbappé et sa direction.

La situation se tend entre Mbappé et le PSG

En effet, comme cela a pu être annoncé par de nombreux médias, Kylian Mbappé se sentirait trahi par sa direction. Le joueur du PSG reprocherait notamment les promesses non-tenues à propos du mercato. L'échec de Luis Campos dans la quête d'un nouvel attaquant cristallise notamment ces tensions autour de Mbappé et son désormais #pivotgang.

Neymar à l'origine ?