Mercato - PSG : La vérité éclate pour l'avenir de Neymar

Publié le 20 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Au terme d'un mercato estival animé, Neymar n'a finalement pas quitté le PSG. Pourtant placé sur le marché des transferts, le Brésilien n'a pas bougé de la capitale française. Toutefois, un transfert pourrait ne pas tarder pour Neymar. En effet, un départ serait toujours d'actualité pour l'ancien du FC Barcelone et des précisions ont été apportées sur ce dossier.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar pourrait bien ne pas aller au terme de son engagement avec le club de la capitale. Déjà proche d'un départ durant l'intersaison, le Brésilien, qui est finalement resté à Paris, serait toujours concerné par un possible transfert. En effet, malgré les prestations XXL de ce début de saison du numéro 10 de Christophe Galtier, les plans du PSG resteraient inchangés concernant Neymar, dont l'avenir pourrait s'écrire loin du Parc des Princes.

Le PSG veut absolument se débarrasser de Neymar

En effet, malgré les performances actuelles de Neymar, le PSG camperait sur ses positions : le Brésilien doit partir. Et pour cela, le Qatar serait prêt à payer une indemnité record à celui qui est toujours sous contrat jusqu'en 2027. Pour El Pais , une source qui travaille pour le PSG a assuré : « Cela fait des mois qu'ils étudient pour savoir comment verser à Neymar l'indemnité la plus élevée de l'histoire du sport, proche des 300M€ ».

