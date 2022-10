Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a réalisé un énorme coup sur le mercato, c’est validé

Publié le 20 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Arrivé libre cet été en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba impressionne depuis ses débuts à l'OM, à l'image de son excellent match contre le PSG dimanche. Gaël Givet s'enflamme ainsi pour le nouveau défenseur marseillais qu'il considère comme la meilleure recrue du dernier mercato.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé sur le marché des transferts. Le président de l'OM a réalisé plusieurs grosses opérations, mais s'est également distingué avec des coups à 0€, à l'image de Chancel Mbemba. Arrivé libre en provenance du FC Porto, l'international congolais s'est rapidement imposé comme le patron de la défense marseillaise. Sa prestation contre le PSG dimanche soir l'a d'ailleurs confirmé. Gaël Givet ne cache pas qu'il est impressionné par Chancel Mbemba.

«C'est juste fou !»

« Lors du premier match de la saison, contre Reims, je ne l'avais pas trouvé top. Je le trouvais brouillon, emprunté techniquement. J'entendais pourtant beaucoup de bien sur lui. Mais dimanche soir, il m'a impressionné. Il a été énorme ! C'est un défenseur central, et il a été très bon dans ce registre, mais le plus impressionnant est de voir qu'il a été le joueur le plus tranchant et le plus dangereux offensivement. J'étais bluffé ! Que ce soit un bon défenseur, c'est important évidemment. Mais qu'il ait cet apport au niveau offensif, c'est juste fou ! », lance l'ex-défenseur de l'OM dans les colonnes de La Provence .

«C'est clairement une des meilleures recrues du mercato»