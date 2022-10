Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Kylian Mbappé a réagi à la polémique

Publié le 19 octobre 2022 à 19h00

Alexandre Higounet

Alors que les médias français ayant révélé les intentions de départ de Kylian Mbappe dès cet hiver ont annoncé avoir reçu la confirmation de ces intentions par l’entourage du joueur, la sortie de l’attaquant parisien après l’OM, annonçant qu’il n’a jamais voulu partir apparaît comme un paradoxe. Mais il existe en fait une explication assez simple à cela… Analyse.

A la sortie du match de dimanche soir au Parc, ponctué par une victoire du PSG contre l’OM (1-0), Kylian Mbappe s’est arrêté dans la zone mixte en ayant visiblement en tête un message à délivrer au sujet de son avenir : « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère (Ethan, aligné avec les U19 du PSG contre Benfica en Youth League mardi). On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content ici ».

Mercato - PSG : Pour le successeur de Mbappé, Campos va devoir sortir le chéquier https://t.co/le71DDU2e4 pic.twitter.com/Zga0maaMhU — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Une explication simple s’impose

Alors que la plupart des médias français ayant annoncé ou confirmé son envie de départ du PSG au plus tôt, ont clairement affirmé avoir reçu la confirmation de l’entourage du joueur, que faut-il penser alors de ce soudain changement de cap, dix jours après les révélations ?

Préférable de calmer le jeu

Une explication apparaît logiquement : après avoir laissé fuiter les envies de départ de Kylian Mbappe, l’entourage de l’attaquant parisien n’a peut-être pas reçu les marques d’intérêt qu’il espérait, à commencer par le Real Madrid, qui n’a pas du tout apprécié l’attitude du joueur l’été dernier et qui a clairement fait savoir publiquement qu’il n’était pas candidat. En conséquence, il n’existait pas d’autre solution pour Mbappe que de démentir son envie de départ, surtout qu’au sein du PSG, on n’a pas apprécié non plus la révélation de ces informations. Dans ces conditions, il apparaissait en effet préférable pour l’attaquant tricolore de calmer le jeu.