Mercato - PSG : Transferts, polémique... Mbappé lâche enfin ses vérités

Publié le 17 octobre 2022 à 09h00

Au cœur des débats durant toute la semaine, Kylian Mbappé a profité de la victoire du PSG contre l'OM (1-0) dimanche soir pour sortir du silence. De passage en zone mixte, l'attaquant français a effectivement mis les choses au clair, assurant qu'il n'avait pas demandé son transfert en janvier.

Comme souvent, Kylian Mbappé était au cœur des débats ces derniers jours. Mais peut-être encore plus de que d'habitude depuis le début de la semaine. Et pour cause, mardi, une rumeur a circulé affirmant que l'attaquant du PSG avait réclamé son départ dès le mois de janvier, tandis que dès le lendemain, les révélations de Mediapart ont fait l'effet d'une bombe. Le PSG aurait effectivement fait appel à une entreprise externe afin de discréditer certaines personnalités, dont Kylian Mbappé, en utilisant une armée de faux comptes Twitter. Lassé d'être encore mêlé à de nombreuses rumeurs, l'attaquant français a tenu à prendre la parole après la victoire du PSG contre l'OM dimanche soir (1-0).

«Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier»

Présent en zone mixte, Kylian Mbappé a d'abord décidé de répondre aux questions sur son avenir, démentant ses envies d'ailleurs : « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère (Ethan, aligné avec les U19 du PSG contre Benfica en Youth League mardi). On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content ici »

«Le plus important pour moi c'est de jouer»