Mercato : Mbappé, Cristiano Ronaldo… Ce club qui les recale

Publié le 17 octobre 2022 à 04h00

Thibault Morlain

Bien que le marché des transferts soit actuellement fermé, les rumeurs continuent de se multiplier. Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo font notamment partie de ceux dont les noms reviennent avec insistance. Aujourd’hui au PSG et à Manchester United, le Français et le Portugais sont annoncés partants. Mais pour aller où ? Cela ne sera en tout cas pas pour rejoindre l’Atlético de Madrid.

Alors que Cristiano Ronaldo est donc resté à Manchester United cet été, il est toujours question d’un départ pour le Portugais. Il pourrait alors profiter du mercato hivernal pour aller voir ailleurs. Reste encore à trouver preneur en janvier alors qu’il a eu le plus grand mal à trouver un prétendant durant l’intersaison. En parallèle, Kylian Mbappé pourrait lui aussi animer le mercato hivernal. En effet, il est expliqué que le joueur du PSG serait mécontent de sa direction, qui n’a pas tenu ses promesses, au point de réclamer son départ pour cet hiver. Toutefois, que ce soit pour Cristiano Ronaldo ou pour Kylian Mbappé, l’avenir ne s’écrira pas à l’Atlético de Madrid.

Mercato - PSG : En pleine polémique, Mbappé se fait interpeller par Deschamps https://t.co/sVc3hQ2Le4 pic.twitter.com/MWl3hfhkYs — le10sport (@le10sport) October 16, 2022

Simeone annonce la couleur pour CR7

Concernant Cristiano Ronaldo, Diego Simeone a en effet été très clair. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a assuré : « Possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Atlético cet été ? Les petits oiseaux t'ont dit quelque chose qui est loin de ce qui s'est passé. Les gens parlent parfois pour dire ce qu'ils veulent dire, pas la réalité ».

« Mbappé ? Nous ne nous intéressons pas à lui »