Mercato : Nouvelle sortie fracassante sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Devenu remplaçant à Manchester United depuis l’arrivée d’Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo voudrait toujours quitter les Red Devils dès cet hiver. Alors que l’Atlético de Madrid a un temps fait partie des prétendants, Diego Simeone a encore été interrogé sur une possible arrivée du Portugais chez les Colchoneros.

Même s’il a marqué la semaine dernière contre Everton, Cristiano Ronaldo est loin de vivre une saison tranquille. Après avoir réclamé son transfert tout l’été, le Portugais a fini par rester à Manchester United. Et si l’arrivée d’Erik ten Hag pouvait le remettre dans le coup, Ronaldo apprend un nouveau rôle : celui de remplaçant.

Résultat, Cristiano Ronaldo est toujours dans la même optique : quitter Manchester United. Comme l’avait révélé le Telegraph , si une offre suffisante arrive, Ten Hag sera d’accord pour laisser partir l’international portugais. Mais pour aller où ?

Diego Simeone on Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo’s possible arrival at Atlético in the summer? The little birds told you anything far from what happened”, tells @libermanmartin. 🚨⚪️🔴 #Atleti“People speak sometimes to tell what they want to tell, not reality.” pic.twitter.com/JN3EPN3Qfi