Mercato : Cristiano Ronaldo se fait encore recaler pour son transfert

Publié le 16 octobre 2022 à 12h10

Hugo Chirossel

Désireux de quitter le club l’été dernier, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United. Alors que les Red Devils recevront Newcastle ce dimanche, Eddie Howe a été interrogé sur une possible arrivée du Portugais, mais l’entraîneur des Magpies affirme qu’il n’est pas intéressé et qu’il souhaite rajeunir son effectif.

Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, Cristiano Ronaldo a impressionné pour son retour à Manchester United. Mais ses performances et ses réalisations n’ont pas permis aux Red Devils d’accrocher une place en Ligue des champions.

Un désir de jouer la Ligue des champions

En effet, les Mancuniens ont terminé sixième de Premier League la saison passée. Souhaitant jouer la plus grande des compétitions européennes, Cristiano Ronaldo avait demandé son transfert l’été dernier, sans succès. Interrogé au sujet d’une possible arrivée du Portugais, en marge de la rencontre entre Manchester United et Newcastle ce dimanche, Eddie Howe a affirmé qu’il n’était pas intéressé.

« Nous devons faire baisser l'âge moyen »