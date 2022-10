Foot - Mercato

Mercato : Un coup à la Eden Hazard en préparation au Real Madrid ?

Publié le 16 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Bruno Guimarães fait un tabac en Angleterre grâce à ses performances avec Newcastle. Cependant, le Real Madrid aurait été frappé par la forme du Brésilien, au point de cocher son nom sur une short-list. Newcastle aurait fixé le prix de cette opération qui rappellerait celle d’Eden Hazard.

Alors qu’il était notamment annoncé au PSG et à Arsenal, Bruno Guimarães a finalement quitté l’OL en janvier dernier pour… rejoindre Newcastle qui était passé sous pavillon saoudien à l’automne précédant. De par ses prestations, Guimarães semblerait avoir tapé dans l’oeil du Real Madrid.

Courtisé par le Real Madrid, Guimarães a annoncé la couleur

Au point de faire réfléchir l’international brésilien à un départ de Newcastle pour rejoindre ses compatriotes Vinicius Jr ou encore Rodrygo Goes ? Pas vraiment à en croire sa récente déclaration sur le sujet. « Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. C'est bien. Mais c'est juste une conversation, ce n'est rien ». En outre, Bruno Guimarães affirmait vouloir devenir une légende de Newcastle.

Mercato - PSG : Mbappé n'est plus le bienvenu au Real Madrid https://t.co/WH8x2uqtpo pic.twitter.com/eqVx6KNpoB — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

«Je ne veux absolument pas vendre Bruno»

Pour autant, les rumeurs n’ont pas diminué, au contraire. De quoi permettre à Dan Ashworth, responsable du recrutement de Newcastle, de faire un point sur la situation à The Sun . « Je ne veux absolument pas vendre Bruno. C'est un joueur de haut niveau et une partie très importante de notre voyage. Mais, à un moment donné, vous devez négocier avec des choses autour du fair-play financier. Nous devons être en mesure de générer de l'argent pour réinvestir et repartir ».

Newcastle réclamerait au minimum 120M€ pour Guimarães