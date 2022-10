Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, le Real Madrid prend une décision tonitruante pour Mbappé

Publié le 14 octobre 2022 à 10h45

Alors que Kylian Mbappé regretterait d’avoir prolongé son bail avec le PSG, son départ est aujourd’hui envisagé, et ce dès le mercato hivernal. Telle serait en tout cas la volonté de l’international français. Reste à savoir quel club serait disposé à l’accueillir, alors que le Real Madrid aurait décidé de passer son tour.

Quelques mois après l’annonce de sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé semble regretter son choix. L’international français s’estimerait trahi par sa direction, qui n’aurait pas respecté ses promesses selon lui au sujet du dernier mercato estival et de sa place dans l’équipe. De quoi relancer le feuilleton Mbappé, mais avec un acteur majeur en moins.

Quel avenir pour Mbappé ?

Si les velléités de départ de Kylian Mbappé étaient confirmées dans les prochaines semaines, le Real Madrid devrait passer son tour. D’après les informations de Josep Pedrerol, présentateur de la célèbre émission El Chiringuito en Espagne, Florentino Pérez n'a pas l'intention de bouger puisque le transfert Kylian Mbappé n'entrerait pas dans les plans du club merengue. Une tendance qui se confirme.



Le Real Madrid ferme la porte à Mbappé