Mercato - PSG : Campos met le feu à un dossier chaud de l’OM

Publié le 16 octobre 2022 à 05h30

Thomas Bourseau

William Saliba est contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2024. De quoi donner des idées à l’OM et au président Pablo Longoria si l’international français venait à ne pas signer rapidement une prolongation. Et au PSG, on serait prêt à tenter sa chance.

Pablo Longoria a particulièrement apprécié les performances de William Saliba lors de l’exercice précédant, à savoir lors de sa saison en prêt à l’OM. Sous la houlette de Jorge Sampaoli, Saliba a été élu meilleur espoir de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP et a pu voir les portes de l’Équipe de France s’ouvrir à lui. De retour à Arsenal à la dernière intersaison, Saliba a vu, ou plutôt son agent, le président de l’OM faire le nécessaire pour le rapatrier à Marseille comme Fabrizio Romano l’a affirmé à Caught Offside récemment.

Le PSG aurait fait savoir à Saliba que la porte est ouverte

En vain, puisque Arsenal et Mikel Arteta ont fait de William Saliba un élément intouchable sur le marché des transferts. Cependant, l’OM ne serait pas vraiment prêt à lâcher l’affaire lorsque le PSG, sous l’impulsion de Luis Campos, ferait irruption dans cette opération. C’est du moins ce qu’il faut tirer du passage de Ben Jacobs sur la chaîne YouTube : The Football Terrace . « Comparé à Martinelli et Saka, il n'est revenu au club que depuis quelques mois. Il est encore en train de se faire à l'idée qu'il y a beaucoup de voix dans son oreille. Ce n'est pas seulement Marseille, c'est le PSG qui lui dit : si tu es si incertain ou si peu sûr d'Arsenal, nous pouvons potentiellement te faire venir » .

William Saliba «aime vivre en France»