Mercato - OM : Saliba annonce la couleur pour son avenir

Publié le 11 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Prêté avec succès la saison passée à l’OM, William Saliba aurait pu rester au sein du projet McCourt puisque le président Pablo Longoria semble avoir tout mis en œuvre pour le conserver. En vain. Saliba est retourné du côté d’Arsenal, il affiche des intentions très claires pour son avenir en Premier League.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM espérait conserver William Saliba cet été après son année 2021-2022 éblouissante en prêt. Le défenseur français de 21 ans, qui appartient à Arsenal, est donc retourné chez les Gunners malgré les sollicitations de Pablo Longoria pour le conserver, et l’OM s’éloigne définitivement pour Saliba.

Saliba parti pour prolonger

Interrogé dimanche en zone mixte sur une éventuelle prolongation de contrat à venir avec Arsenal, William Saliba a ouvert la porte à ses dirigeants : « Nous verrons bien. Ils en parlent un peu, on verra. Je veux jouer beaucoup plus de grands matchs comme le derby contre Tottenham », a confié l’international français.

L’OM hors-course ?

L’OM ne semble donc plus du tout en mesure de pouvoir envisager l’avenir avec William Saliba, et Pablo Longoria a d’ailleurs anticipé cette nouvelle en recrutant durant le mercato plusieurs profils à ce poste, tels que Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba ou encore Eric Bailly.