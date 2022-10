Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba lâche une réponse claire à Longoria

Homme fort de l’OM la saison dernière sous la houlette de Jorge Sampaoli, William Saliba a fait son retour à Arsenal cette saison. Si Pablo Longoria a longtemps tenté de le faire revenir, les Gunners ont rapidement posé leur véto. Titulaire indiscutable avec Mikel Arteta et déjà étincelant en Premier League, l’international français pourrait prolonger son contrat.

Même si Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM au début de l’été de manière assez étonnante, Pablo Longoria n’avait pas prévu de changer tous ses plans sur le mercato. L’une de ses priorités était de boucler définitivement le transfert de William Saliba après une très belle saison sous le maillot de l’OM.

Au départ, le joueur appartenant à Arsenal n’était pas contre un avenir à l’OM. La perspective de jouer la Ligue des Champions l’intéressait, surtout que cela aurait pu lui assurer une place pour la Coupe du Monde. Mais finalement, Arsenal n’a jamais été ouvert aux négociations afin de le laisser repartir à l’OM.

🗣 "This is a special club. You know that when Arsenal is interested in you, you are going to be very happy. There was no decision to make."Long read: William Saliba on his lifelong love of Arsenal ❤️