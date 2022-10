Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate dans le feuilleton William Saliba

William Saliba a dû attendre trois ans et trois prêts en Ligue 1 avant d’enfin connaître la Premier League avec Arsenal malgré son transfert en 2019. Entraîneur des Gunners, Mikel Arteta s’est confié sur ce processus qui a éventuellement été bénéfique à l’international français et notamment son passage à l’OM.

Il avait été recruté contre la coquette somme de 30M€ à l’été 2019, moment où il n’était âgé que de 18 ans. Cependant, William Saliba a dû patienter trois longues années avant d’effectuer ses premiers pas avec l’équipe première d’Arsenal. La cause ? Un prêt dans la foulée de son transfert à l’ASSE, son club formateur l’espace d’une saison complète. Par la suite, Saliba a passé six mois avec les équipes de jeunes des Gunners avant de repartir à l’hiver 2021 en prêt du côté de l’OGC Nice où il a pu parfaire sa formation avant la consécration la saison passée à l’OM où il a même été élu meilleur espoir de Ligue 1 aux Trophées UNFP. De quoi lui permettre de voir les portes de l’Équipe de France s’ouvrir à lui. Le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria, a tenté de le retenir à l’intersaison comme le journaliste Fabrizio Romano l’a dernièrement fait savoir, en vain, Arsenal l’ayant déclaré intouchable.

Arteta vide son sac sur la gestion d’Arsenal sur le cas Saliba

Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta a justifié son choix de ne pas lui donner sa chance plus tôt. Arrivé à Arsenal en décembre 2019, le coach espagnol a pris la décision de ne pas lancer trop tôt William Saliba dans le bain de la Premier League et a expliqué son processus de pensée à Sky Sports ce samedi.



« Je suis vraiment heureux et j'ai été à plusieurs moments inquiet parce que la façon dont la relation a été établie était vraiment délicate. Nous l'avons acheté, nous l'avons envoyé en prêt parce que cela faisait partie du deal. Il est revenu, nous ne pensions pas qu'il était prêt, nous l'avons renvoyé en prêt. Un joueur de ce potentiel, qui a déjà cette reconnaissance à l'extérieur et comment cela allait affecter notre relation… Nous pensions et j'étais convaincu que cette période allait lui être beaucoup plus bénéfique que de rester ici. Et dès que j'ai vu des choses qui donnaient des signes de ce qu'il pouvait faire, nous n'avons eu aucun doute sur le fait qu'il était un joueur pour nous. Il était vraiment humble et déterminé à dire : Ok, je peux mettre ça de côté, je comprends, maintenant il est temps d'être performant ici. Et il a été exceptionnel ».



Et les débuts de William Saliba ont été plus que réussis à Arsenal cette saison où il est même comparé à Rio Ferdinand ou Virgil Van Dijk.

