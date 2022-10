Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, départ... L'énorme révélation de Luis Suarez sur Messi

Publié le 7 octobre 2022 à 23h15

Dan Marciano

Coéquipiers au FC Barcelone pendant six saisons, Luis Suarez et Lionel Messi ont tissé des liens étroits. Devenus très vite amis, les deux hommes ne se quittent plus, malgré la distance qui les sépare aujourd'hui. Aujourd'hui en Uruguay, Luis Suarez est revenu sur sa relation avec l'international argentin, sous contrat avec le PSG.

Entre 2014 et 2020, Luis Suarez et Lionel Messi ont appris à se connaître au FC Barcelone. A tel point que les deux hommes ont vite crée une proximité, qui perdure aujourd'hui malgré la distance. Aujourd'hui en Uruguay, Luis Suarez rend régulièrement visite à Messi et vice-versa.

« Leo est un ami spécial »

Lors d'un entretien accordé à Star + , Luis Suarez s'est exprimé sur sa relation avec l'actuel joueur du PSG. « Leo est un ami et un ami spécial à cause de ce qu'il signifie pour ma carrière. Et je pense que nous nous aidons les uns les autres » a-t-il déclaré.

Messi a souffert du départ de Luis Suarez