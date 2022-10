Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le retour de Messi au Barça

Publié le 7 octobre 2022 à 20h00

Thomas Bourseau

Lionel Messi semble déjà être l’une des attractions du mercato estival de 2023, moment où son contrat sera arrivé à expiration au PSG. Le FC Barcelone travaillerait sur son retour ou plutôt Xavi Hernandez selon le journaliste Guillem Balague. Le PSG aurait une longueur d’avance à ce jour.

Le PSG le sait, le club de la capitale dispose d’une pierre précieuse entre ses mains en la personne de Lionel Messi. Mais pour combien de temps ? Le contrat de l’Argentin arrivera à expiration en juin prochain bien que le Paris Saint-Germain puisse, avec l’accord du joueur, activer l’option pour une année supplémentaire. De quoi permettre au FC Barcelone de se mettre à rêver d’un retour de sa légende vivante.

Laporta a publiquement affiché sa volonté de voir Messi revenir

Et ce n’est pas Joan Laporta qui dira le contraire. Lors de la tournée de pré-saison du Barça aux Etats-Unis cet été, le président du FC Barcelone avait fait passer le message suivant au sujet d’un éventuel retour de Lionel Messi au sein du club culé. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains . C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention. ».

Pas de contact entre Messi et le Barça

Cependant, ESPN a fait savoir ce vendredi qu’en l’état, la continuité de Lionel Messi au PSG serait le scénario le plus probable. Et ce n’est pas Guillem Balague qui tiendra un discours différent. Pour la Cadena COPE , le journaliste de la BBC ou encore de CBS , a confié que le numéro 30 du PSG ne disposait pas d’une offre du FC Barcelone entre les mains. « Il n'y a pas eu d'appel de Laporta à Messi et je pense que le secrétariat technique ne l'envisage pas car personne n'a dit que cela devait se faire ».

Xavi derrière le forcing pour un retour de Messi au Barça, le PSG en pole