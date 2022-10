Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi lâche une grosse mise au point sur sa décision

Publié le 7 octobre 2022 à 13h30

Bernard Colas

Alors qu’il dispute sa deuxième saison au PSG, Lionel Messi a le choix pour son avenir. L’écurie parisienne souhaite prolonger le bail de l’Argentin, tandis que le FC Barcelone cache de moins en moins sa volonté de rapatrier son ancienne star, qui n’a pas l’intention de se précipiter.

Ce qui n’était qu’une rumeur il y a quelques mois est désormais une réelle info, le FC Barcelone envisage sérieusement le retour de Lionel Messi. Les appels du pied en provenance de Catalogne se multiplient pour l’international argentin, contraint de quitter le Camp Nou à l’été 2021 en raison des problèmes financier de son club. « J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver », déclarait dès janvier Joan Laporta. « S’il revenait, ce serait gratuitement, donc ce serait viable en ce qui concerne mon domaine , a surenchéri dernièrement Eduard Romeu, le vice-président économique du Barça confirmant à cette occasion que l'écurie pourrait avoir les moyens de ses ambitions. Un projet de taille semble donc se monter chez les Blaugrana , mais la position du principal intéressé reste inconnue.

Enfant de Barcelone, heureux au PSG, Messi a le choix

Lionel Messi a-t-il tourné la page FC Barcelone ? Les versions divergent quant aux plans de La Pulga pour son avenir. Engagé jusqu’en fin de saison avec le PSG, l’Argentin est désormais épanoui dans la capitale, après une première année compliquée. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière , reconnaissait Messi il y a quelques jours dans un entretien accordé à TUDN . Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. »

Messi va se faire attendre