Mercato - PSG : Un avenir à la Zidane pour Messi ? Il fait une grosse révélation

Publié le 7 octobre 2022 à 10h15

Bernard Colas

Âgé de 35 ans, Lionel Messi approche de la fin de sa carrière. Alors qu’il lui reste encore quelques années au plus haut niveau, l’attaquant du PSG s’est prononcé sur une éventuelle reconversion sur le banc de touche et reconnaît qu’il pourrait suivre les traces de Zinedine Zidane, et ce malgré les réticences affichées.

Après avoir passé l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi faisait face à un changement de taille à l’été 2021 en rejoignant le PSG. Les débuts n’ont pas été simples pour lui, tant sportivement que personnellement comme il l’a lui-même reconnu, mais désormais, Lionel Messi semble épanoui, alors qu’il devra bientôt prendre une décision majeure pour la suite de sa carrière.

Quel avenir pour Messi ?

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi pourrait renouveler son bail, telle serait en tout cas la volonté de Luis Campos, alors que le FC Barcelone envisagerait de son côté le retour de son ancienne star. Mais quelle sera la suite pour La Pulga , âgée de 35 ans ? Réticent à l’idée de devenir entraîneur dans les prochaines années, Lionel Messi n’écarte pas pour autant cette possibilité, citant pour exemple Zinedine Zidane.

