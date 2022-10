Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé, Haaland... La décision radicale du Real Madrid

Publié le 7 octobre 2022 à 10h10

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a tout perdu en voyant Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland lui filer sous le nez. Pour autant, une arrivée du Français et du Norvégien à l'avenir chez les Merengue ne serait pas à exclure. D'ailleurs, ce qui concerne Mbappé et Haaland, Florentino Pérez aurait visiblement une préférence très nette.

Florentino Pérez voyait les choses en grand pour le Real Madrid. En effet, l'idée était d'associer Kylian Mbappé à Erling Braut Haaland. Au final, ni l'un, ni l'autre n'a rejoint l'effectif de Carlo Ancelotti. Un terrible échec pour la Casa Blanca, qui voit Mbappé et Haaland flamber avec le PSG et Manchester City. Mais Florentino Pérez l'aurait fait savoir à certains socios, la porte ne serait pas fermée pour le Français et le Norvégien.

Mercato - PSG : Cet été, Campos a tout raté avec Mbappé https://t.co/UIyxRf3cOM pic.twitter.com/GnRk8eEZcD — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

C'est fini avec Mbappé ?

Et une opportunité pourrait se représenter en 2024, date à laquelle le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG expirerait et à laquelle une clause libératoire prendrait effet pour Erling Braut Haaland. L'occasion pourrait donc enfin être la bonne pour le Real Madrid, qui aurait toutefois fait un choix radical à ce propos. Comme le rapporte Ok Diario , au sein de la direction madrilène, on ferait savoir : « Mbappé n'existe pas ».

Priorité à Haaland

Le Real Madrid semble donc avoir tourné la page Kylian Mbappé et pour cause. Si les Merengue devaient recruter un crack en 2024, la priorité se nommerait Erling Braut Haaland. Tous les efforts seront alors dirigés vers le crack de Pep Guardiola à Manchester City. Mais encore faudra-t-il le convaincre de rejoindre le Real Madrid à ce moment. A suivre...