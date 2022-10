Foot - Mercato

Transferts : Le mercato d’Haaland s’emballe en coulisse

Publié le 7 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Au vu de ses performances XXL à Manchester City, Erling Braut Haaland fait déjà parler de lui sur le marché des transferts. Et alors qu’une clause libératoire n’existerait pas dans son contrat selon son entraîneur Pep Guardiola, la vérité serait tout autre. Une bonne nouvelle donc pour le Real Madrid.

Erling Braut Haaland, du haut de ses 22 ans, fait déjà chavirer le cœur des supporters de Manchester City. En effet, depuis son transfert cet été en provenance du Borussia Dortmund, le numéro 9 des Skyblues empile les buts en faveur du club mancunien, en attestent ses 5 réalisations lors des 2 dernières sorties de Manchester City.

«Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire»

La forme olympique d’Haaland donnerait des idées au Real Madrid qui serait prêt à profiter de la clause libératoire qui serait incluse dans son contrat courant jusqu’en juin 2027 à Manchester City et qui pourrait être exercée dès l’été 2024. Une clause qui n’existe pas selon les propos tenus par Pep Guardiola mercredi soir. « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m'inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler ».

Mercato - Real Madrid : Guardiola scelle l'avenir d'Haaland, l'Espagne le calme https://t.co/Kn8CYRKvkK pic.twitter.com/Vomi56s8Ko — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Une clause libératoire finalement bien réelle ?