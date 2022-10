Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Echec confirmé pour Longoria sur le mercato

Publié le 7 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Encore une fois, Pablo Longoria aura réalisé un énorme mercato à l'OM. Le président olympien a multiplié les recrues pour Igor Tudor. Pour autant, il n'y a pas eu que des réussites pour Longoria. En effet, l'Espagnol a rencontré certaines difficultés au moment de se séparer de certains joueurs. Cela vaut notamment pour Cengiz Ünder.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria avait différentes grosses missions. Mis sous pression notamment par Frank McCourt, le président de l'OM devait faire rentrer des liquidités dans les caisses. Pour cela, différents départs étaient alors attendus. Des joueurs ont bien quitté l'OM, mais pour d'autres, le transfert a été avorté. Cela vaut notamment pour Bamba Dieng, qui a échoué lors de sa visite médicale à l'OGC Nice. Mais le Sénégalais n'est pas le seul...

Ünder destiné à quitter l'OM

Et s'il y avait un autre joueur qui était placé sur la liste des transferts cet été à l'OM, c'était Cengiz Ünder. Si le Turc était l'un des joueurs préférés de Sampaoli, l'arrivée de Tudor a redistribué les cartes. L'ancien de l'AS Rome n'était alors plus forcément désiré. Selon les informations de L'Equipe , l'OM aurait ainsi aimé s'en séparer durant le dernier mercato estival. Ünder n'a finalement pas quitté la Canebière.



Pour rappel, Cengiz Ünder était proche de quitter l'OM, lui qui était alors annoncé à l'Atalanta Bergame. Pablo Longoria avait alors un plan bien précis. La priorité de l'Espagnol était de recruter Ruslan Malinovskyi et l'idée était alors d'inclure Ünder dans l'opération. Celle-ci n'aura finalement pas abouti.

Une vente cet hiver ?