Mercato - PSG : La vérité éclate sur le départ de Messi du Barça

Publié le 6 octobre 2022 à 20h00

Thomas Bourseau

Lionel Messi aurait pu ne jamais arborer la tunique du PSG. En effet, arrivé libre de tout contrat en provenance du FC Barcelone à l’été 2021, une prolongation aurait dû être signée. Cependant, l’Argentin était dépendant d’un accord entre le Barça et la Liga pour les droits télévisuels, au grand dam du président Joan Laporta. Explications.

En pleurs, Lionel Messi se présentait le 8 août 2021 dans la salle de conférence de presse du Camp Nou pour faire ses adieux au FC Barcelone, le club culé n’ayant pas été en mesure de renouveler son contrat qui était arrivé à expiration le 30 juin 2021. A l’époque, le FC Barcelone, par le biais du président Joan Laporta, avait regretté des finances pas assez suffisantes afin d’avoir la possibilité de conserver sa légende vivante. Ce qui avait engendré son arrivée au PSG où il signa un contrat le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023.

Laporta veut se rattraper avec Messi

A la dernière intersaison, Joan Laporta a profité de la tournée américaine de préparation du FC Barcelone afin d’ouvrir la porte à un éventuel retour de Lionel Messi l’été prochain tout en prenant bien le soin d’expliquer qu’il ressentait le besoin de se racheter auprès de La Pulga . « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention ».

Des conditions inacceptables pour CVC, raison de l’échec de la prolongation de Messi