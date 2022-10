Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Voilà les options du mercato pour Lionel Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 13h00

La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le club parisien. Alors que La Pulga ne souhaite pas entamer les discussions avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ne lâcherait pas l’affaire pour rapatrier son ancien joueur. Mais d’autres options s’offrent aussi à l’attaquant argentin.

Arrivé libre au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a eu beaucoup de mal à s’adapter avec sa nouvelle équipe. En fin de contrat avec le club de la capitale, l’attaquant argentin n’a toujours pas fait son choix pour son avenir. Le septuple Ballon d’Or aura un nombre propositions conséquentes pour la saison prochaine.

Mercato - PSG : Marquinhos se lâche sur l’intégration de Messi https://t.co/29NmYhb8tS pic.twitter.com/CsaqgmbAM2 — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Une prolongation avec le PSG

Alors que les discussions n’ont toujours pas débuté avec le PSG, Lionel Messi aurait refusé toutes discussions concernant la prolongation de son contrat avant la Coupe du Monde au Qatar. Mais le PSG fera de son maximum pour prolonger le bail de l’attaquant argentin. Mais d’autres clubs se positionneraient sur le septuple Ballon d’Or.

Le FC Barcelone ne lâche pas Messi

En effet, depuis plusieurs jours, la presse espagnole s’enflamme concernant un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Comme l’indiquait le journaliste d’ AS , Manu Sainz, le septuple Ballon d’Or envisagerait de retourner en Catalogne et ce dès le mois de janvier prochain.

Le Brésil ou la MLS pour Messi ?