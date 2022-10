Foot - Mercato

Messi, Haaland, Benzema... Toutes les infos mercato du 6 octobre

Publié le 6 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Un retour possible pour Messi à Barcelone

Selon les informations dévoilées par El Chiringuito, Lionel Messi aurait fermé la porte au FC Barcelone après son départ. Toutefois, le numéro 30 du PSG aurait désormais compris que son retour en Catalogne est possible. Et pour revenir au club, Messi devra enterrer la hache de guerre avec le président Joan Laporta avec qui la relation étant froide depuis la rupture des négociations pour une prolongation à l'été 2021. Pour rappel, le PSG a déjà prévu de son côté d'amorcer des discussions pour prolonger Messi en janvier prochain, après la Coupe du Monde au Qatar.

Par ailleurs, dans des propos rapportés par ESPN , une source proche de Lionel Messi annonce qu'il n'a reçu « aucune proposition sur la table » ni de la part du PSG, ni du FC Barcelone.



Aucune clause pour le Real Madrid avec Haaland

Malgré les récentes révélations de la presse espagnole annonçant que le Real Madrid disposait de clause pour faciliter le transfert d'Erling Haaland en provenance de Manchester City en 2024, Pep Guardiola a nié en bloc ces informations : « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause de libération pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Ce n'est pas vrai. C'est tout ce que je peux dire. Des rumeurs que nous ne pouvons pas contrôler », a lâché l'entraîneur des Citizens en conférence de presse.



