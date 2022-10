Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre avec Mbappé à cause d'Haaland

Publié le 6 octobre 2022 à 17h30

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé est passé tout près de signer librement et gratuitement au Real Madrid. Finalement, le crack français de 23 ans a préféré parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG. Un choix que Kylian Mbappé regretterait, et ce, parce qu'Erling Haaland est sous le feu des projecteurs aujourd'hui, contrairement à lui.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid à l'été 2017, Kylian Mbappé a choisi de rester en France. Après cinq saisons de bons et loyaux services à Paris, le champion du monde français était confronté au même dilemme. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le crack de 23 ans a une nouvelle fois privilégié le PSG face au club merengue, paraphant un nouveau bail de trois saisons à Paris.

Neymar et Messi volent la vedette à Kylian Mbappé

Selon les informations de Defensa Central , Kylian Mbappé regretterait son choix aujourd'hui. En effet, le numéro 7 du PSG commencerait à penser qu'il a fait une erreur en recalant le Real Madrid, et ce, parce que sa direction n'a tenu aucune de ses promesses.

Mbappé voulait voir Tchouameni et Zidane au PSG

D'abord, Kylian Mbappé s'attendait à ce que Neymar soit vendu lors du dernier mercato estival. Cependant, la star brésilienne est finalement restée au PSG, et actuellement, elle est au top de sa forme, tout comme Lionel Messi. A en croire Defensa Central , Kylian Mbappé n'apprécierait pas que Neymar et la Pulga lui volent la vedette actuellement. Ensuite, Kylian Mbappé regretterait deux transferts avortés au PSG. D'une part, le numéro 7 rouge et bleu voulait voir Zinedine Zidane sur le banc parisien, plutôt que Christophe Galtier. D'autre part, Kylian Mbappé aurait préféré voir Aurélien Tchouameni signer au PSG, plutôt que Carlos Soler.

Kylian Mbappé n'aime pas être dans l'ombre d'Erling Haaland