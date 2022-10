Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, Zidane... Cette terrible révélation sur Kylian Mbappé

Publié le 6 octobre 2022 à 15h10

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a recalé le Real Madrid pour prolonger son contrat de trois saisons avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien regretterait aujourd'hui d'avoir fait ce choix, et ce, parce que c'est Christophe Galtier qui a pris place sur le banc parisien, et non Zinedine Zidane.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé avait le choix entre prolonger son séjour à Paris ou faire ses valises et rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Malgré un accord de principe avec le club emmené par Carlo Ancelotti - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - la star française de 23 ans a préféré étendre son bail de trois saisons à Paris.

Kylian Mbappé regrette son choix d'être resté au PSG

D'après les indiscrétions de Defensa Central , Kylian Mbappé regretterait son choix d'avoir snobé le Real Madrid pour rester au PSG. A en croire le média espagnol, le numéro 7 parisien ne serait pas satisfait de sa situation actuelle parce que les hautes sphères parisiennes n'auraient tenu aucune de leurs promesses.

Mbappé voulait voir Zidane débarquer plutôt que Galtier