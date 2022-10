Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé succombe au Qatar, l'Espagne enrage

Publié le 6 octobre 2022 à 08h10

Arthur Montagne

Longtemps annoncé proche d'une signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Une situation très mal vécue à Madrid qui a également vu Erling Haaland rejoindre Manchester City. Par conséquent, en Espagne, on peine à digérer.

Cette année, le feuilleton Mbappé aura animé le mercato. Et pour cause, alors que son contrat s'achevait le 30 juin dernier, l'attaquant français était fortement convoité par le Real Madrid. Pendant de longues semaines, son départ semblait même acté, mais Kylian Mbappé a fini par prolonger son bail jusqu'en 2025 avec le PSG. Et du côté de l'Espagne, on ne digère toujours pas.

Mercato - PSG : Mbappé, transfert... Al-Khelaïfi n’a toujours pas pardonné au Real Madrid https://t.co/Kldurj3KhN pic.twitter.com/nl2bIc31tJ — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

«Contrairement à Mbappé, Haaland a fait un geste pour venir à Madrid»

En effet, Tomas Roncero, célèbre journaliste espagnol de AS , qui n'a jamais caché son attachement au Real Madrid, ne manque pas de mettre un nouveau tacle à Kylian Mbappé. « Contrairement à Mbappé, Haaland a fait un geste pour venir à Madrid. Mbappé a succombé au Qatar », assure-t-il au micro de la Cadena SER .

«Mbappé et Haaland vont finir par signer au Real Madrid»