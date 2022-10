Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos boucle deux gros transferts, c’est déjà validé

Publié le 6 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Ancien milieu de terrain de l'AS Monaco notamment, Costinha s'est prononcé sur l'arrivée de ses deux compatriotes au PSG : Vitinha et Renato Sanches. Et l'ex-international portugais est persuadé que le club parisien a réalisé deux jolis coups.

Cet été, pour son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos n'a pas hésité à activer son réseau pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier notamment au milieu de terrain. C'est ainsi que deux milieux de terrain portugais appartenant à l'écurie de Jorge Mendes sont arrivés à savoir Vitinha et Renato Sanches. Une bonne pioche selon Costinha.

Mercato - PSG : Vitinha, Sanches... Ces révélations retentissantes sur leur intégration https://t.co/vIzuNVsKqe pic.twitter.com/qie4P7OYbl — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

«Galtier a eu raison de miser sur un jeune de 22 ans comme Vitinha»

« S’ils sont allés à Paris et qu’ils jouent, c’est qu’ils ont de la qualité. Galtier a eu raison de miser sur un jeune de 22 ans comme Vitinha. Mendes aussi est promis à un grand avenir. Il est de plus en plus costaud. Danilo est quelqu’un de très sérieux. C’est un joueur très important pour un entraîneur parce que, que vous le mettiez dans l’axe défensif ou au milieu, il vous donne l’assurance dont vous avez besoin », explique l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco dans les colonnes du Parisien avant d'en dire plus sur Renato Sanches.

«Quand il sera prêt, il va vraiment aider le PSG»