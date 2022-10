Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vitinha, Sanches... Ces révélations retentissantes sur leur intégration

Publié le 5 octobre 2022 à 14h00

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a pu boucler les transferts de Vitinha et de Renato Sanches grâce à Jorge Mendes. Arrivés il y a quelques semaines au PSG, les deux milieux de terrain se sont très vite adaptés à leur nouvelle couleur. Alors qu'il y a une grosse communauté portugaise au sein de l'effectif de Christophe Galtier, les joueurs lusitaniens du PSG seraient très bien intégrés dans le vestiaire.

Déterminé à renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos a décidé de faire confiance à deux de ses compatriotes pour remplir sa mission : Vitinha et Renato Sanches. Selon les informations de RMC Sport , le conseiller football parisien aurait pu compter sur l'aide précieuse de Jorge Mendes pour boucler ces deux transferts. Agent de Vitinha et de Renato Sanches, le Portugais aurait joué le rôle d'entremetteur pour faciliter ces deux opérations. Et depuis leur signature au PSG, les deux internationaux lusitaniens se seraient très bien adaptés à Paris.

Renato Sanches s'est adapté rapidement grâce à son expérience en L1

D'après RMC Sport , Renato Sanches s'est rapidement acclimaté au PSG, et ce, parce qu'il évoluait déjà en France du côté du LOSC avant son transfert à Paris. Pour sa part, Vitinha aurait pu compter sur Danilo Pereira et Nuno Mendes pour l'aider à s'intégrer lors de son arrivée. En effet, les deux Portugais auraient facilité son adaptation en le guidant et en lui faisant découvrir leurs endroits préférés à Paris notamment.

Danilo Pereira et Nuno Mendes ont facilité l'acclimatation de Vitinha

Alors qu'il existe une grosse communauté portugaise au PSG, celle-ci ne se mettrait pas du tout à l'écart du groupe de Christophe Galtier. A en croire RMC Sport, les joueurs lusitaniens de Christophe Galtier s'entendraient bien, mais ne feraient pas « bande à part ».

Les Portugais du PSG sont très bien intégrés dans le vestiaire de Galtier