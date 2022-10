Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi dit tout sur cette recrue à 40M€

Publié le 5 octobre 2022 à 11h00

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021, d’abord sous la forme d’un prêt, Nuno Mendes a ensuite été transféré définitivement pour 40M€ conformément au montant fixé dans son option d’achat. Le latéral gauche portugais, désormais incontournable dans le onze de Christophe Galtier, a pourtant vécu une acclimatation délicate au PSG. Décryptage.

Si le PSG a pris pour habitude de recruter des noms confirmés sur le mercato depuis le début de l’ère QSI, Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes n’ont jamais hésité pour autant à miser sur de grands espoirs pour assurer l’avenir du projet. Ce fut notamment le cas ces dix dernières années avec Marco Verratti, Marquinhos, Kylian Mbappé et plus récemment Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais, attiré en prêt avec option d’achat en provenance du Sporting Lisbonne en 2021, a été définitivement transféré au PSG pour 40M€ cet été, lui qui est devenu titulaire indiscutable dans la capitale.

Nuno Mendes, une intégration compliquée

Pourtant, à son arrivée au PSG, Nuno Mendes (20 ans) semblait clairement déboussolé sur le terrain et ne parvenait pas à confirmer les nombreux espoirs placés en lui les premiers mois : « Il faut se remettre dans le contexte, c’est une première expérience loin de sa maison, dans un vestiaire avec Neymar, Messi, Mbappé. Il y a forcément une période d’adaptation. 90 % des supporters du PSG ne connaissaient pas Nuno. Il avait des choses à prouver et le savait. Il fallait du temps. Comme beaucoup de joueurs, avec lui, la clé est la confiance. Et elle vient avec les matchs », indique une source interne au PSG dans les colonnes de L'EQUIPE sur l’intégration délicate de Nuno Mendes.

Danilo, son guide au PSG