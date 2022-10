Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Transfert déjà acté pour cette piste de Luis Campos ?

Publié le 5 octobre 2022 à 09h15

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé parmi les pistes offensives à l’étude au PSG durant le mercato estival, Gonçalo Ramos figure bel et bien sur la short-list de Luis Campos. Et le plan de vol semble déjà établi pour le jeune buteur portugais qui, comme toutes les grosses valeurs marchandes du Benfica Lisbonne, finira par être vendu sur le marché.

En plus de sa détermination à recruter Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) pour renforcer le secteur défensif, le PSG voulait faire venir un autre attaquant durant le mercato estival. Luis Campos n’a finalement jamais réussi à attirer le profil qu’il souhaitait, alors que le conseiller sportif en pinçait pour Gonçalo Ramos (21 ans), le buteur du Benfica Lisbonne. Et ce dossier pourrait se décanter dans les prochains mois.

Un transfert inévitable pour Gonçalo Ramos ?

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que Ramos est très apprécié en interne, et se montre lui aussi très attaché à Benfica. En coulisses, il espère pouvoir emmener le club lusitanien le plus loin possible en Coupe d’Europe avant de partir comme ce fut le cas avant lui pour les buteurs du club lisboète disposant d’une belle valeur marchande.

Une aubaine pour Campos et le PSG ?