Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Aucun doute sur la prochaine recrue du mercato ?

Publié le 5 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir été courtisé par le PSG tout au long du mercato estival alors que Christophe Galtier et Luis Campos souhaitaient faire venir un nouveau profil au poste de défenseur central, Milan Skriniar va encore faire couler beaucoup d’encre dans les semaines à venir. Le PSG a en effet décidé de mettre le paquet pour attirer le joueur de l’Inter Milan en janvier.

Avec la nomination de Christophe Galtier cet été sur le banc du PSG et le passage à trois défenseurs centraux, le club de la capitale souhaitait absolument recruter un autre défenseur central capable de venir concurrencer Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Milan Skriniar (27 ans), sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter Milan, a été l’option numéro un de Luis Campos à cet effet tout au long du mercato. Mais en dépit de ses nombreuses offres, le conseiller sportif du PSG n’a jamais réussi à recruter Skriniar.

Mercato - PSG : Un obstacle à 4M€ pour ce plan B après Skriniar https://t.co/cODCZ0SOWP pic.twitter.com/syeFW8vbMU — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

« On aurait aimé l’avoir »

Campos a récemment reconnu qu’il n’avait pas été satisfait de son mercato en raison de cet échec avec Milan Skriniar, et Christophe Galtier a partagé son point de vue la semaine passée en conférence de presse : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir (…) c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », a confié l’entraîneur du PSG, faisant donc référence au feuilleton Milan Skriniar, pour lequel l’Inter Milan réclamait pas moins de 80M€ cet été. Mais ce dossier n’est peut-être pas terminé…

Le PSG va mettre le paquet sur Skriniar